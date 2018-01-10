Волновавшийся за место в "Союзе" японский астронавт ошибся в собственном росте

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Японский астронавт Норисигэ Канаи, который находится на Международной космической станции в составе 55-й экспедиции, сообщил, что неправильно измерил свой собственный рост.

Ранее он написал в твиттере, что за время пребывания на МКС вырос на 9 см и не уверен, поместится ли в сиденье "Союза", который должен вернуть его на Землю в июне.

Однако он убедился, что на самом деле стал выше лишь на 2 см.

"Мне очень жаль, что я распространял эти фейковые новости", - написал Канаи, пояснив, что допустил ошибку при измерении.

Ранее он сообщил, что последний раз так сильно вырастал за короткий промежуток времени еще в школе. Но командир экспедиции российский космонавт Антон Шкаплеров усомнился в том, что Канаи мог вырасти на 9 см, и японец, для которого это первый полет в космос, решил перепроверить результаты.

"У меня не болит спина, у меня даже прошли боли в шее и плечах. Так что я сомневаюсь, что вырос на 9 см. Командир Шкаплеров знает о таких вещах, он настоящий ветеран", - написал японский астронавт, уточнив, что теперь не волнуется за возвращение на Землю.

Космонавты и астронавты в среднем вырастают на 2-5 см в условиях невесомости. Этот феномен объясняется тем, что в отсутствие гравитации позвоночник распрямляется и между позвонками появляются промежутки. При этом в космических кораблях сиденья подгоняются строго под рост каждого конкретного человека.