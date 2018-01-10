На обложке немецкого Playboy впервые появится модель-трансгендер

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Редакция немецкого издания Playboy впервые в своей истории решила разместить на обложке фотографию модели-трансгендера, сообщает "Би-би-си".

21-летняя звезда реалити-шоу Джулиана Фарфалла появится на обложке с обнаженной грудью - традиционно для немецкого Playboy.

Фарфалла, которую раньше звали Паскаль Радермахер, родилась на юго-западе Германии в Брейсгау. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет.

Главный редактор журнала заявил, что этот шаг будет прекрасным примером того, как важна борьба за право на самоопределение.

В прошлом году модель-трансгендер была главной героиней одного из выпусков американского Playboy. А французскую модель-трансгендера Инес Рау также в 2017 году выбрали девушкой месяца в Playboy.