ООН впервые с июня доставила гумпомощь сирийцам в Эр-Рукбане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ООН впервые с июня доставили в сирийский лагерь для перемещенных лиц Эр-Рукбан гуманитарную помощь, сообщает в среду агентство АР.

Лагерь находится на границе с Иорданией, закрытой с лета 2016 года. Помощь 50 тыс. проживающим там беженцам передали при помощи подъемных кранов. Среди переданного груза была еда, лампы, работающие от солнечного света, детская одежда, одеяла и печи для хлеба.

Власти Иордании заявили, что эта передача помощи в Сирию через границу является разовой, и призвали ООН в дальнейшем отправлять помощь с территории Сирии.

Жители лагеря Эр-Рукбан оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда им не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр так называемой 55-километровой зоны деэскалации, прикрываемой с воздуха американской авиацией, и не пускают в лагерь гуманитарные конвои сирийского правительства.