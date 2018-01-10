Военные США в ноябре и декабре уничтожили в Йемене трех лидеров "Аль-Каиды"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Три лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове (АКАП) были уничтожены в результате недавних авиаударов США в Йемене, сообщает американское Центральное командование.

Отмечается, что 20 ноября в провинции Эль-Бейда был убит Абу Умар аль-Санаани, он входил в руководящий комитет АКАП. 15 декабря в результате авиаудара в той же провинции погиб координатор внешних операций Микдад аль-Санаани.

Кроме того, 19 декабря в провинции Мариб был уничтожен Хабиб аль-Санаани - посредник, имеющий связи с лидерами АКАП и отвечающий за переброску оружия, взрывчатых веществ и финансов.