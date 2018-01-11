Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что он будет опрошен спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером.

"Никакого сговора между кампанией Трампа и русскими или между Трапом и русскими не было (...) Каждый это знает, это знает каждый комитет (конгресса США - ИФ)", - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Он отметил, что "никто не нашел никакого сговора на любом уровне". В связи с этим американский лидер добавил, что "кажется маловероятным, что беседа будет". "Я посмотрю, что будет", - заключил Трамп.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что команда спецпрокурора Мюллера проявила заинтересованность в беседе с президентом Трампом в рамках расследования возможной координации между Россией и его предвыборной командой.

Перспективы такой беседы, пишет агентство, обсуждались между командами спецпрокурора и юристов Белого дома, однако о каких-либо договоренностях не сообщалось, в том числе не разглашался список вопросов, которые могут быть заданы Трампу, если такая беседа состоится.