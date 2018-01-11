Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей в 2010 году. Эксперты сочли, что столкновение с деревом не имело решающего значения; при этом российские следователи не обнаружили на борту никаких следов взрыва.

- Госдеп США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Россию из-за опасности терактов и злоупотреблений по отношению к иностранцам. Тем, кто не намерен менять своих планов, советуют избегать политических демонстраций, мест скопления туристов, а также не посещать Крым и Северный Кавказ.

- Трамп не планирует давать показания спецпрокурору по "российскому делу" Роберту Мюллеру. Президент США убежден, что нет никаких доказательств его "сговора" с РФ, поэтому считает, что в допросе нет смысла.