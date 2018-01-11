В мире

Крупнейшая выставка электроники CES на два часа осталась без электроэнергии

Непривычные для Лас-Вегаса проливные дожди вывели из строя один из трансформаторов

Крупнейшая выставка электроники CES на два часа осталась без электроэнергии
Посетители выставки CES во время отключения электричества
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая международная выставка потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES в Лас-Вегасе в среду осталась без электроэнергии на два часа, пишет TechCrunch.

Генерирующая компания и организаторы утверждают, что причиной сбоя стали проливные дожди, из-за которых вышел из строя один из трансформаторов. Ранее дожди, непривычные для Лас-Вегаса в таком количестве, затопили автопарковки вокруг выставочных залов.

Стенды компаний и пресс-центра погрузились во тьму, работу wi-fi удалось поддержать за счет аварийных генераторов. Участники пытались работать при свете смартфонов и ноутбуков, но большинство компаний не могли продемонстрировать свои достижения без электроэнергии, отмечает CNN.

Блогеры, журналисты и представители технологических компаний не упустили шанса поиронизировать над мероприятием: самыми популярными "новинками" называли обычный фонарь и батарейки, а голосовой помощник Alexa в шутку обвинили в отключении света.

Intel в официальных блогах написала, что блэкаут - крупнейший прорыв на CES после 5G. Производитель печенья Oreo поспешил напомнить, что его продукция хороша и в темноте; многие другие компании также восприняли отключение электроэнергии как возможность саморекламы.

Быстрее всего было восстановлено энергоснабжение южного зала, где представлены основные игровые компании.

Выставка потребительской электроники CES 2018

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Теги: CES, США
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