Крупнейшая выставка электроники CES на два часа осталась без электроэнергии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая международная выставка потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES в Лас-Вегасе в среду осталась без электроэнергии на два часа, пишет TechCrunch.

Генерирующая компания и организаторы утверждают, что причиной сбоя стали проливные дожди, из-за которых вышел из строя один из трансформаторов. Ранее дожди, непривычные для Лас-Вегаса в таком количестве, затопили автопарковки вокруг выставочных залов.

Стенды компаний и пресс-центра погрузились во тьму, работу wi-fi удалось поддержать за счет аварийных генераторов. Участники пытались работать при свете смартфонов и ноутбуков, но большинство компаний не могли продемонстрировать свои достижения без электроэнергии, отмечает CNN.

Блогеры, журналисты и представители технологических компаний не упустили шанса поиронизировать над мероприятием: самыми популярными "новинками" называли обычный фонарь и батарейки, а голосовой помощник Alexa в шутку обвинили в отключении света.

Intel в официальных блогах написала , что блэкаут - крупнейший прорыв на CES после 5G. Производитель печенья Oreo поспешил напомнить, что его продукция хороша и в темноте; многие другие компании также восприняли отключение электроэнергии как возможность саморекламы.

Быстрее всего было восстановлено энергоснабжение южного зала, где представлены основные игровые компании.