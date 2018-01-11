Саакашвили высказался против ассоциаций своих протестов с "МихоМайданом"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что для проведения дальнейших акций с требованиями перемен на Украине необходимо провести консультации с другими оппозиционными силами, которые также должны, по его мнению, взять на себя ответственность за этот процесс.

"Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами, чтобы не говорили, что это "МихоМайдан", "сторонники Саакашвили". Как минимум мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность", - сказал он в эфире телеканала "News One".

Саакашвили подчеркнул, что нужно продолжать искать новых людей, которые готовы идти против системы. Для этого он намерен возобновить поездки по регионам Украины.