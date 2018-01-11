Лондон отказал Эквадору в присвоении дипломатического статуса Ассанжу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Великобритания отказала властям Эквадора на просьбу о предоставлении дипломатического статуса основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщает в четверг телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Правительство Эквадора недавно запросило дипломатический статус для Ассанжа здесь, в Великобритании. Великобритания не одобрила этот запрос и не проводит переговоры с Эквадором по этому вопросу", - приводит "Би-би-си" выдержки из заявления представителя британского внешнеполитического ведомства.

"Эквадор знает, что решение вопроса Ассанжа возможно лишь в том случае, если он покинет посольство", - подчеркнул представитель британского МИД.

В свою очередь глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что "решение (по вопросу о статусе Ассанжа - ИФ) не будет достигнуто без сотрудничества на международной арене и взаимодействия с Британией, которая также выразила заинтересованность в поиске этого решения".

По сообщению The New York Post, присвоение Ассанжу дипломатического статуса позволило бы ему получить неприкосновенность и покинуть территорию посольства, впоследствии перебравшись в Эквадор.

В то же время глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила в четверг, что ее страна предоставила гражданство основателю WikiLeaks. По сообщению агентства EFE, Эспиноса пояснила, что это было сделано еще 12 декабря прошлого года.

Изначально о передаче Ассанджу эквадорского паспорта сообщили СМИ в Кито, однако власти Эквадора до сих пор не подтверждали эти данные.

Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.