"Единая Россия" перенесла праймериз с мая на июнь

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Единая Россия" в этом году проведет Единый день предварительного голосования партии 3 июня. Такое решение принял в четверг президиум Генерального совета партии.

"Решение о корректировке сроков предварительного голосования (с мая на июнь - ИФ) принято с учетом избирательной кампании президента РФ", - пояснил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов.

Он обратил внимание на то, что окружные счетные комиссии должны быть сформированы не позднее 13 мая.

"Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкмитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая", - уточнил Селиверстов.