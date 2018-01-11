В американском военном командовании отвергли обвинения в участии в атаке на базу Хмеймим

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американские военные не имеют никакого отношения к атакам беспилотников, совершенным против российских баз в Сирии, заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

В ходе брифинга в Вашингтоне он поначалу заявил, что не будет комментировать данную тему. Однако позже в ответ на просьбу пояснить, имеют ли США какое-то отношение к произошедшему в Сирии, .Маккензи ответил: "Я могу вам совершенно однозначно сказать, что США не имеют отношения к атаке беспилотников против российской базы".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности, недавний налет беспилотников на базу Хмеймим со стороны Идлиба, контролируемого турками.

По итогам этого разговора Путин на встрече с главными редакторами печатных СМИ выразил уверенность, что турецкая сторона не причастна к этой атаке.

"Я перед тем, как войти в этот зал, из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Мы, в том числе, обсуждали эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, ни турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения", - подчеркнул президент РФ.

В то же время, по его словам, российской стороне известны организаторы провокации.

"Мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

В российском военном ведомстве также заявили, что в момент атаки на Хмеймим был замечен самолет-разведчик ВМС США.