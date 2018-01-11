Минюст США создает группу для расследования предполагаемых преступлений "Хезболлы"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США в четверг сообщило о решении создать группы прокуроров и следователей, которые изучат дела о наркоторговле и отмывании денег, предположительно, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".

По данным американского издания Politico, Минюст США принял решение о формировании подобной спецгруппы после того, как в прошлом месяце СМИ сообщили, что администрация бывшего президента США Барака Обамы тормозила расследование в отношении "Хезболлы".

Согласно данным Politico, министерство юстиции США при Обаме выступало против расследования, опасаясь, что оно затруднит переговоры по ядерной проблеме с поддерживающим тесные контакты с "Хезболлой" Ираном.