В Эстонии не нашлось квартир для беженцев по квоте ЕС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство социальных дел Эстонии стало размещать доставляемых по квотам ЕС беженцев в центрах по приему беженцев в Вао и Вягева, поскольку на рынке арендного жилья в Эстонии не оказалось подходящих квартир, сообщила агентству BNS советник министерства Кайса Юпрус-Тали.

По ее словам, у ведомства закончился договор с партнерами по аренде недвижимости и теперь поиском жилья для беженцев занимается само министерство.

Как пояснила Юпрус-Тали, за последние полгода поиски арендного жилья оказались сложнее ожидаемого, подходящих квартир найти не удалось. По закону, до тех пор, пока лицам, получающим международное убежище, не удастся найти подходящее жилье, они должны быть размещены в центрах Вао или Вягева, что министерство и сделало.

"Для разработки дальнейших планов мы ждем, какую позицию займет Европейская комиссия по вопросам переселения и размещения беженцев на период 2018-2019 годы. После этого сможем начать составление конкретных планов решения жилищного вопроса с беженцами", - пояснила чиновница.

На этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли из Турции две внесенных в квоту семьи беженцев, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел. В одной семье пять, в другой шесть человек. Обе семьи - это родители и их дети. Семьи размещены в центре беженцев в Вао. Также на этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли из Италии две женщины родом из Эритреи, они размещены в центре Вягева.

В середине декабря 2017 года в Эстонию из Италии в рамках миграционной программы ЕС прибыли четыре женщины из Эритреи, которых также поселили в центре в Вягева. На прошлой неделе в Эстонию также доставили семью сирийских беженцев из десяти человек. В октябре 2017 года из Турции в Эстонию также была доставлена семья сирийцев из десяти человек, которую также разместили в Вягева.