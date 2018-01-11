Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Британская королевская семья отказалась от сотрудничества с брендом нижнего белья класса люкс Rigby&Peller, поставлявшей белье с 1960 года, после публикации автобиографии главы компании Джун Кентон, в которой она раскрыла детали о работе с династией Виндзоров, сообщила в четверг BBC News.

Бывшая владелица фирмы и официальное "корсетье" королевы 82-летняя Кентон регулярно посещала Букингемский дворец и изготавливала нижнее белье членам королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцессу Маргарет и их мать Елизавету Боуз-Лайон, а также принцессу Диану Уэльскую.

Несмотря на то, что ранее она отказывалась обсуждать нижнее белье монархов, в марте 2017 года Кентон опубликовала автобиографию, где подробно рассказала о ее работе с королевской семьей.

В книге она описала, в частности, как проходили примерки для Елизаветы II, а также раскрыла вкусы в нижнем белье монарших особ.

В заявлении ритейлера говорится, что компания "глубоко опечалена" этим решением.