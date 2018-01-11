В ближайшие два дня Трамп примет решение о санкциях против Ирана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в течение четверга примет решение о том, следует ли Вашингтону продлевать режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников, заявил замгоссекретаря Стив Гольдштейн.

"Встреча, на которой будет принято решение, пройдет сегодня во второй половине дня. Объявлено о нем будет в четверг или в пятницу", - сказал он на брифинге в госдепе.

Ранее на этой неделе агентство Associated Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что Трамп на этой неделе, скорее всего, продлит режим снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По данным собеседников агентства, Трамп может "компенсировать" такое решение новыми, не связанными с ядерной проблемой санкциями в отношении конкретных лиц и компаний, рассказали источники агентства. Эти ограничения могут затронуть некоторые компании и физлица, санкции в отношении которых были отменены в соответствии с СВПД.

Трамп должен до пятничного дедлайна принять решение о том, следует ли продлевать режим приостановки санкций, введенных в связи с ядерной программой Ирана.

Американский президент с момента прихода в Белый дом занял крайне негативную позицию к одобренному в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы, назвав этот документ худшей сделкой, заключенной прежней администрацией Барака Обамы. Кроме того, президент США ввел новые односторонние санкции в отношении Тегерана, считая иранские власти одним из основных спонсоров терроризма и источников дестабилизации на Ближнем Востоке.

13 октября Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что в дальнейшем США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.