Россию и Китай проинформируют об итогах встречи по КНДР в Ванкувере

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти РФ и КНР получат полную информацию об итогах министерской встречи по КНДР, которая пройдет в Ванкувере 15-17 января, заявил в четверг замгоссекретаря США Стив Гольдштейн.

"Китай и Россия будут проинформированы о результатах. На встречу они не приглашены", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. "Мы планируем связаться с представителями России и Китая (после встречи - ИФ)", - добавил он.

Встреча, посвященная теме КНДР, состоятся в Канаде по инициативе Вашингтона и Оттавы. На ней, в частности, будет присутствовать госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В минувший вторник Северная и Южная Кореи начали переговоры по поводу обострившейся ситуации на полуострове и участии северокорейской команды на Олимпийских играх в соседней стране.