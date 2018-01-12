Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Таким образом, уточняет агентство, администрация США пока что намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана.

Официально о продлении режима приостановки санкций Трамп объявит позднее в пятницу, напоминает Bloomberg.

Президент принял такое решение после обсуждения со всей командой по нацбезопасности, включая советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Однако, как отметил источник агентства, решение Трампа в итоге должно дать время Белому дому и Конгрессу выработать новые ограничительные меры в отношении Ирана.

Американский президент с момента прихода в Белый дом занял крайне негативную позицию по одобренному в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, назвав этот документ худшей сделкой, заключенной прежней администрацией Барака Обамы. Кроме того, президент США ввел новые односторонние санкции в отношении Тегерана, считая иранские власти одним из основных спонсоров терроризма и источников дестабилизации на Ближнем Востоке.