Орбиту МКС скорректируют для стыковки с грузовым "Прогрессом"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции будет скорректирована 17 января, чтобы создать условия для выведения на орбиту и стыковки с грузовым кораблем "Прогресс МС-08", говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса" в пятницу.

"В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) 17 января запланировано проведение коррекции орбиты МКС. Для выполнения манёвра в 23:15 по московскому времени будет включена двигательная установка транспортного модуля "Звезда", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Роскосмосе", цель проведения коррекции - формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", старт которого запланирован на 11 февраля.