Facebook отдаст первенство сообщениям от близких в лентах соцсети

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Facebook серьезно изменит способ выдачи сообщений в новостных лентах пользователей: теперь приоритет будет отдаваться показу постов друзей, а не коммерческих пользователей или медиа-компаний, что может привести к уменьшению доходов соцсети от размещения рекламы.

Глава компании Марк Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook, что масштабные изменения предпринимаются, чтобы "способствовать полноценному общению людей".

При этом он признал, что готовящиеся изменения могут отрицательно сказаться на финансовых показателях Facebook.

"Мы вносим крупные изменения в то, как мы развиваем Facebook", - отметил Цукерберг.

По его словам, новая цель, которую он ставит перед разработчиками Facebook, это не помощь клиентам в поиске нужного контента, а помощь в осуществлении полноценного общения.

"Когда мы внесем эти изменения, вы будете видеть меньше общего контента, такого как, например, посты представителей бизнеса, брендов и медиа, - заявил Цукерберг. - Я рассчитываю, что после изменений время, которое люди будут проводить в Facebook, уменьшится. Но я также ожидаю, что это время они будут проводить в соцсети с большей пользой".

Пользователи обнаружили, что деловые посты и сообщения медиа-изданий в их лентах в соцсети оттесняют на второй план личные моменты, побуждающие их больше общаться друг с другом, отметил Цукерберг.

Тем временем, как научные исследования, так и анализ, проведенный Facebook, выявили, что ощущение "большей связи и меньшего одиночества" коррелируется со "степенью счастья и здоровья в долгосрочной перспективе".

"В то же время пассивное чтение постов или просмотр видео, даже в случае, если они являются интересными и информативными, может не быть столь же благоприятным", - пишет Цукерберг.

По его словам, пользователи начнут замечать изменения в выдаче сообщений в своих лентах уже в ближайшие недели.

Изменение приоритетов Facebook является тревожным сигналом для многих изданий, а также представителей бизнеса, использующих соцсеть для привлечения клиентов, пишет MarketWatch.

В прошлом квартале доходы Facebook от размещения рекламы составили порядка $10,14 млрд.