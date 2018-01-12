В аэропорту Бангкока полицейские изъяли около 150 кг слоновой кости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли контрабандную партию слоновой кости весом около 150 кг в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Отмечается, что общая стоимость конфискованной партии оценивается примерно в $500 тыс.

По информации сотрудников местной таможенной службы, груз был отправлен из Нигерии, и, вероятно, позже его должны были отправить из Таиланда в Китай. В партию входили три крупных бивня африканских слонов и еще около 30 отдельных фрагментов слоновой кости.

Полиция Таиланда приступила к расследованию инцидента, чтобы установить личности всех причастных к этой контрабандной поставке.