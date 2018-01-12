Борис Джонсон назвал британских критиков Трампа "спесивыми болтунами"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава Форин-офиса Борис Джонсон назвал британских политиков, выступающих против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, "напыщенными болтунами".

"США - крупнейший инвестор для Великобритании, и все же Хан и Корбин (мэр Лондона Садик Хан и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин - ИФ), видимо, целенаправленно ставят эти важнейшие отношения под угрозу. Мы не позволим, чтобы отношения США и Великобритании подвергались опасности из-за напыщенных спесивых болтунов из городской администрации", - написал Джонсон в пятницу в своем твиттере.

Такое заявление глава британского внешнеполитического ведомства сделал после того, как Хан поддержал решение Трампа отменить предстоящий визит в Лондон. Мэр британской столицы сказал, что, по его мнению, Трамп "понял намек", что лондонцы "находят его политику и действия полностью противоречащими ценностям нашего города", отмечает телеканал Sky News. В то же время Корбин не давал никаких публичных комментариев об отмене визита Трампа, однако ранее критиковал его деятельность.

Ранее Трамп в твиттере сообщил, что отменяет поездку в Лондон.

"Причина, по которой я отменяю свой визит в Лондон, в том, что я не большой поклонник решения администрации Барака Обамы о продаже возможно самого удачно расположенного посольства в Лондоне "за гроши", просто чтобы построить новое за $1,2 млрд", - написал Трамп .

Ожидалось, что американский президент посетит новое посольство США в Лондоне в феврале. Церемония открытия запланирована на 16 января.