В мире "Рашагейт"

ABC сообщил о попытках российских хакеров взломать компьютерные системы сената США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Хакеры, предположительно связанные с Россией и осуществившие кибератаки на Демократическую партию, в течение нескольких месяцев работают над взломом компьютерных сетей сената США, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на доклад компании по кибербезопасности Trend Micro.

По данным компании, речь идет о группировке Fancy Bear, занимающейся кибершпионажем, которую в США считают близкой к российским властям.

"Они по-прежнему проявляют активность, по крайней мере, ведут подготовку (к осуществлению кибератак на сенат США - ИФ), чтобы повлиять на общественное мнение", - приводит телеканал слова автора доклада, сотрудника компании Фейкэ Хакейборда.

"Они ищут ту информацию, которую смогли бы опубликовать позднее", - добавил он.

По словам Хакейборда, доклад был подготовлен после обнаружения подозрительных сайтов, созданных в июне и сентябре прошлого года. По мнению специалиста, они по своему виду напоминают внутреннюю систему обмена электронными письмами, которая используется членами американского сената.

При этом телеканал ABC отмечает, что компании Trend Micro ранее удавалось успешно обнаружить другие вредоносные сайты. В частности, по его данным, речь идет о сайтах, которые хакерские группировки использовали для перехвата информации во время предвыборной кампании нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона в апреле 2017 года.

В самом сенате США пока никак не прокомментировали информацию о возможной деятельности хакерской группировки Fancy Bear.

Fancy Bear - группа хакеров, которых на Западе связывают с РФ и которая, по данным американских спецслужб, стоит за кибератаками на Демократическую партию США во время американской предвыборной кампании в 2016 году.

Теги: США, Россия, Fancy Bear
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