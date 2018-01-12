В Чехии начались президентские выборы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Чехии началось голосование в рамках первого тура выборов президента республики, сообщает в пятницу чешское радио.

Голосование стартовало в пятницу в 14:00 (16:00 по московскому времени) по местному времени, избирательные участки будут открыты до 22:00, а затем продолжат работать в субботу с 8:00 по местному времени до 14:00.

Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане "не смогут интегрироваться" в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС", и поддерживает принятие валюты евро.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года глава республики избирался депутатами обеих палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года президентом Чехии стал Милош Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.