Неизвестные напали на церкви в Чили перед визитом папы римского

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Неподалеку от трех католических церквей в чилийской столице Сантьяго прогремели взрывы за три дня до визита в страну папы римского Франциска, сообщает в пятницу издание The Santiago Times.

Неизвестные оставили самодельные взрывные устройства близ трех церквей. Зданиям причинен незначительный ущерб. Нападения были совершены ночью, поэтому никто не пострадал.

Нападавшие также разбросали антирелигиозные листовки. В одной из них говорилось, что следующую бомбу понтифик найдет в своем облачении.

В МВД Чили осудили атаки на церкви. "Каждый имеет право протестовать, но совершенно другое дело - прибегать к насилию", - заявил замминистра внутренних дел Махмуд Алеуи. Он отметил, что полиция расследует нападения.

Ожидается, что понтифик прибудет в Чили в понедельник, где пробудет четыре дня, затем он посетит Перу.