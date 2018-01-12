В Грузии из-за опасности оползней ограничили движение у границы с РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Грузии из-за активизации оползневых процессов на 54-м километре внутригосударственной автодороги Кутаиси-Алпана-Мамисонский перевал, близ границы с РФ, запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщает вечером в пятницу департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"Проезд транспортных средств переключен на проходящую через село Саирме автодорогу местного назначения", - говорится в сообщении ведомства.

По информации департамента, из-за снегопада и опасности схода лавин запрещено также движение всех видов автотранспорта на 171км -184 км участке (Кала-Ушгули) автодороги Зугдиди-Джвари-Места-Ласдили в направлении Сванетии, а с 17 января по 20 января включительно будет закрыт проезд на 4-километровом участке внутригосударственной дороги Зестафони-Багдати, который в эти дни будет осуществляться по объездным дорогам.

Ранее сообщалось, из-за опасности схода лавин с ночи на пятницу было запрещено движение для всех видов транспорта на 16-километровом участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей в направлении РФ, которое после полудня было восстановлено, но лишь для легковых автомобилей в специальном режиме. Ограничения же на проезд на данном участке большегрузных машин с прицепами и полуприцепами до сих пор сохраняется.

В связи со сложными метеорологическими условиями, на участке Гудаури-Коби находятся специалисты Национального агентства охраны окружающей среды Грузии, которые на месте в 24-часовом режиме осуществляют мониторинг ситуации.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии на выходных - в большинстве районов страны ожидаются осадки, в основном, в виде снега.