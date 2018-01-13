Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные усиливают противовоздушную оборону (ПВО) Крыма новым, вторым, дивизионом зенитных ракетных систем С-400, как ожидается, в субботу комплекс заступит на боевое дежурство в Севастополе, передает корреспондент "Интерфакса".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму год назад в районе Феодосии.

В Кремле размещение комплексов С-400 на полуострова связывают с необходимостью обеспечения безопасности в регионе. "Принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе нынешнего года.