МИД ФРГ заявил об общеевропейском подходе по иранской сделке после заявления Трампа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Германия собирается проконсультироваться с европейскими партнерами и обсудить общий подход после заявления Дональда Трампа касательно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили в министерстве иностранных дел ФРГ.

"Мы принимаем к сведению сегодняшнее заявление США по СВПД. Теперь мы проведем консультации с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход", - говорится в заявлении.

Отмечается, что правительство Германии "будет и впредь стремиться к полному осуществлению ядерного соглашения".

Президент США Д.Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.