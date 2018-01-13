В ЕС оценят последствия заявления Трампа по СВПД

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ЕС принимает к сведению заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерном соглашении с Ираном, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (европейскими участниками иранской "шестерки" - Великобританией, Германией и Францией - ИФ) и другими государствами-членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

"Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.