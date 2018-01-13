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США заявили о стремлении восстановить доверительные отношения с РФ в ядерной доктрине

Есть обновление от 09:11

В документе упоминаются перспективы достижения большей открытости с Китаем

США заявили о стремлении восстановить доверительные отношения с РФ в ядерной доктрине
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США заявили о стремлении восстановить условия, необходимые для формирования более глубоких доверительных отношений с Россией, и предупредили о возможном препятствовании российским ядерным и неядерным стратегическим атакам, говорится в несекретной части американской ядерной доктрины, которую опубликовала Huffington Post.

"США стремятся восстановить условия, необходимые для формирования более глубокого доверия с Россией и большей открытости с Китаем по мере того, как он расширяет и модернизирует свои ядерные силы", - говорится в тексте документа.

Согласно доктрине, США не ставят знак равенства между Россией и Советским Союзом. "Россия-это не Советский Союз, а холодная война давно закончилась. Тем не менее, несмотря на все наши попытки поддерживать положительные взаимоотношения, Россия теперь рассматривает США и НАТО как своего ключевого оппонента и препятствие к осуществлению своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", - отмечается в документе.

Авторы доктрины пишут, что "Россия нарушила множество договорных обязательств и других важных договоренностей". В этой связи в документе упоминается ситуация с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Москва должна понимать, что США не будут вечно терпеть невыполнение Россией своих обязательств", - подчеркивают авторы.

Они отмечают также, что американская доктрина "позволит России понять, что любое использование ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо".

Кроме того, доктрина предполагает "создание непреодолимых трудностей для любой российской стратегии, предполагающей агрессию против США, их союзников или партнеров, и формирование четкой перспективы непосильно тяжелых последствий для российского руководства, если оно пойдет по пути агрессии".

"Эта доктрина обеспечит то, чтобы Россия понимала, что у нее не будет преимуществ в случае реализации неядерных возможностей и формирование ядерной эскалации (...) У президента появится широкий спектр вариантов, позволяющих надежно препятствовать российским ядерным или неядерным стратегическим атакам", - говорится в тексте документа.

Американская ядерная доктрина содержит 64 страницы.

Теги: США, Россия, Китай
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