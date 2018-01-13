Что случилось этой ночью: суббота, 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

— Президент США Дональд Трамп пригрозил вывести США из сделки по иранскому атому. По его словам, Европа должна активнее участвовать в модификации соглашения. В ответ на это руководство Евросоюза и власти Германии пообещали выработать единый подход касательно выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

— США в несекретной части американской ядерной доктрины заявили о стремлении восстановить доверительные отношения с РФ и достичь большей открытости с Китаем. Однако в случае нарушения международных законов Вашингтон пообещал препятствовать российским ядерным и неядерным стратегическим атакам.

— В Европу переброшен пятый по счету американский стратегический бомбардировщик. Ранее три самолета ВВС США, способных нести ядерное оружие, совершили полеты вблизи границ России.