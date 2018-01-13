В Москве посчитали ультиматумом позицию Трампа по Ирану

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве считают ультиматумом выраженную президентом Дональдом Трампом позицию США в отношении иранской сделки, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я не вижу в том, что вчера прозвучало, никаких приглашений к Ирану вступить в диалог. Это ультиматум, Иран просто должен "сдаться", - сказал он в субботу в интервью "Интерфаксу".

"По нашему убеждению, это полностью противоречит не только принципам, на которых строятся международные отношения - суверенное равенство, взаимное уважение и так далее, но и противоречит логике, которая заложена в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), потому что СВПД - это выверенный баланс компромиссов и взаимных уступок", - подчеркнул замминистра.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа. В ЕС пообещали дать оценку заявлению Трампа и его последствиям.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.