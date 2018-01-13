ХАМАС отказался от встречи по обсуждению позиции США по Иерусалиму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС отказывается от участия во встрече палестинского руководства, на которой планируется обсудить ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Мы приняли решение не участвовать во встрече. Условия, при которых пройдет встреча, не позволяют подготовить полномасштабную и ответственную оценку и препятствуют принятию решений, отвечающих нашим чаяниям", - говорится в заявлении, распространенном руководством ХАМАС в субботу.

Проведение встречи запланировано на воскресенье. Ожидается, что в ней примут участие представители руководства Организации освобождения Палестины (ООП). На нее также были приглашены представители руководства движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", несмотря на то, что они не входят в ООП. "Исламский джихад" ранее также отказался от участия во встрече.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о планах переноса американского посольства в этот город. Это решение породило волну недовольства в мусульманском мире.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв к странам не признавать Иерусалим столицей Израиля.