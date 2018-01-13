Милош Земан выбился в лидеры на выборах президента Чехии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Действующий президент Чехии Милош Земан вырывается в лидеры на выборах главы государства с 42,8% голосов избирателей, приводит в субботу чешское радио данные подсчета почти 30% голосов.

На втором месте с 24,75% голосов его основной конкурент Иржи Драгош.

По сообщению чешского радио, Земан наблюдает за подсчетом голосов из своего предвыборного штаба в пражском районе Градчаны. В штабе находятся его супруга и сторонники. Журналистов туда не пускают.

В штаб Драгоша журналистов допустили. Там также находятся ученые - бывшие коллеги кандидата в президенты и представители чешской творческой интеллигенции.

Президентские выборы в Чехии проходили два дня - в пятницу во вторую половину дня и в субботу в первую. Граждане страны должны выбрать президента из девяти кандидатов.

Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал Милош Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.