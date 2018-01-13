Жителей Гавайев по ошибке предупредили о ракетной угрозе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти американского штата Гавайи признали, что местные жители в субботу получили ложные предупреждения о ракетной угрозе, пишет The Hill.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали полученные ими оповещения о баллистической ракете, летящей на Гавайи. "Немедленно ищите убежище. Это не учения", - говорилось в них.

Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. pic.twitter.com/tlJYNwCr1A — Ryan Ozawa (@hawaii) 13 января 2018 г.

Через 38 минут чрезвычайные службы штата разослали опровержение , в котором говорилось, что сообщения были отправлены по ошибке. Представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхем подтвердил, что никакой военной угрозы для Гавайев нет.

Между тем, американские законодатели потребовали привлечь к ответственности виновников ошибки.

С конца ноября на Гавайях впервые за 30 лет возобновились испытания систем оповещения о ядерной тревоге. Раз в месяц на островах включаются сирены и звучат объявления о необходимости найти укрытие. На этом настояли законодатели штата, желающие подготовить население к возможной атаке КНДР.