Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат CША

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший информатор WikiLeaks, трансгендер Челси Мэннинг подала заявку на участие в выборах в Сенат США от штата Мэриленд, пишет в субботу Washington Post; сайт Федеральной избирательной комиссии США подтверждает получение заявки от нее.

Мэннинг хочет выдвинуться от демократической партии и попытается отобрать сенатское кресло у Бена Кардина, который в ноябре собирается переизбраться на третий срок.

Мэннинг переехала в Мэриленд после освобождения из тюрьмы, где она пробыли семь лет. Экс-президент США Барак Обама помиловал ее в 2017 году, хотя бывший сотрудник американской разведки в Ираке, передавший WikiLeaks сотни тысяч секретных документов, был приговорен к 35 годам заключения. В тюрьме Мэннинг прошли гормональную терапию и сменила пол, сменив имя с Брэдли на Челси Элизабет.