Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Средний уровень Северного моря вдоль побережья Нидерландов в минувшем году достиг рекордно высокой отметки, сообщил в воскресенье сайт газеты La Libre Belgique ("Либр Бельжик").

Издание при этом ссылается на данные независимого нидерландского исследовательского института Deltares, занимающегося водными ресурсами и грунтовыми водами.

"Уровень Северного моря поднимается в среднем на 3 мм в год, или 3 см за 10 лет", - приводит La Libre Belgique также слова руководителя лаборатории гляциологии Свободного университета Брюсселя профессора Франка Паттина.

Согласно исследованиям, средний уровень Северного моря находится на 11 сантиметров выше нормального амстердамского уровня (NAP) по амстердамскому футштоку, отмечает La Libre Belgique.

Как сообщалось ранее, ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений.