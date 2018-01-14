В результате землетрясения в Перу погиб один человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,3 близ побережья Перу привело к гибели одного человека, сообщила в воскресенье в твиттере губернатор региона Арекипа Ямила Осорио.

По ее словам, речь идет о 55-летнем мужчине, который скончался от упавшего на него камня.

6:43 am

Yauca reporta un fallecido

Justo Palomino Yucra, de 55 años Murió aplastado por una roca — Yamila Osorio (@yamilaosorio) 14 января 2018 г.

Между тем, западные СМИ сообщают, что число жертв стихии может достигать двух человек. Кроме того, порядка 65 человек получили ранения.

Подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари (регион Арекипа). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Тем временем, американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.