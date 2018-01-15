В Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от танкера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Восточно-Китайском море потушили горевшее гигантское пятно нефтепродуктов, образовавшееся в результате крушения иранского нефтяного танкера, столкнувшегося более недели назад с китайским сухогрузом. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на Минтранс КНР.

Согласно заявлению представителя министерства транспорта Китая, пламя было полностью потушено к полудню понедельника по местному времени. По его словам, расследование обстоятельств кораблекрешения будет проведено в соответствии с "жесточайшими международными стандартами".

Трагедия произошла 6 января в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море, когда иранский танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co и перевозивший конденсат Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL. Иранское судно загорелось, 32 члена его команды - граждан Ирана и Бангладеш - объявили пропавшими без вести.

Затем на танкере произошло несколько взрывов, последний из которых привел к его затоплению.

Накануне в Тегеране подтвердили гибель всех членов экипажа иранского нефтяного танкера. Спасателям удалось обнаружить тела трёх человек.

Причина столкновения до сих пор не установлена.