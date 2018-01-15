Экс-менеджер штаба Трампа Левандовски выступит перед конгрессменами по "делу о России"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски на этой неделе выступит в комитете по разведке палаты представителей США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

"Комитет по разведке палаты представителей прислал мне письмо с просьбой добровольно прийти и поговорить о том, что я знаю, и я ответил им: "Я буду рад прийти к вам", - заявил Левандовски в интервью радиостанции WABC-AM.

Он отметил, что ему нечего скрывать и он не сотрудничал "ни с одним россиянином, российским агентством или российским правительством или с кем-либо еще, чтобы попытаться повлиять на выборы".

Левандовски добавил, что еще не знает точной даты заседания, но полагает, что оно состоится ближе к концу недели.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало , что перед комитетом также выступит бывший главный советник президента США Стивен Бэннон.

Они оба согласились прийти на заседание добровольно и будут давать показания в закрытом режиме, отмечает агентство.

Комитет сената США по разведке допрашивал Левандовски в октябре 2017 года.

Левандовски покинул должность менеджера штаба в июне 2016 года. Причину этого решения он тогда не пояснял.

В настоящее время в США ведут серию расследований о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года.