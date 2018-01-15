Главные новости
В РоссииУчастники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассниковВ РоссииВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахЭкономикаРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone
В мире

Экс-менеджер штаба Трампа Левандовски выступит перед конгрессменами по "делу о России"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски на этой неделе выступит в комитете по разведке палаты представителей США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

"Комитет по разведке палаты представителей прислал мне письмо с просьбой добровольно прийти и поговорить о том, что я знаю, и я ответил им: "Я буду рад прийти к вам", - заявил Левандовски в интервью радиостанции WABC-AM.

Он отметил, что ему нечего скрывать и он не сотрудничал "ни с одним россиянином, российским агентством или российским правительством или с кем-либо еще, чтобы попытаться повлиять на выборы".

Левандовски добавил, что еще не знает точной даты заседания, но полагает, что оно состоится ближе к концу недели.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что перед комитетом также выступит бывший главный советник президента США Стивен Бэннон.

Они оба согласились прийти на заседание добровольно и будут давать показания в закрытом режиме, отмечает агентство.

Комитет сената США по разведке допрашивал Левандовски в октябре 2017 года.

Левандовски покинул должность менеджера штаба в июне 2016 года. Причину этого решения он тогда не пояснял.

В настоящее время в США ведут серию расследований о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года.

Теги: США, Кори Левандовски
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп ответил на обвинения в расизмеТрамп ответил на обвинения в расизме
Журналисты получили прямой ответ на прямой вопросПодробнее
Турция выступила против создания "пограничных сил безопасности" по плану СШАТурция выступила против создания "пограничных сил безопасности" по плану США
Турецкое правительство против сотрудничества с курдамиПодробнее
Коалиция во главе с США решила создать в Сирии силы безопасности границыКоалиция во главе с США решила создать в Сирии силы безопасности границы
Служить в них, по замыслу коалиции, будут, в том числе, бойцы Сирийских демократических силПодробнее
Саакашвили собрался найти на Украине "300 спартанцев" для смены властиСаакашвили собрался найти на Украине "300 спартанцев" для смены власти
Политик заявил о возобновлении своих поездок по украинским регионамПодробнее
В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и съехал со склонаВ Турции самолет выкатился за пределы ВПП и съехал со склона
Летевший из Анкары "Боинг" остановился в десятках метров от моряПодробнее
В Иране заявили о гибели всего экипажа танкера после столкновения с сухогрузомВ Иране заявили о гибели всего экипажа танкера после столкновения с сухогрузом
Катастрофа произошла 6 января в Восточно-Китайском море, на тот момент на иранском судне находилось 32 человекаПодробнее
Производитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллыПроизводитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы
На французской фабрике Lactalis обнаружили опасные бактерииПодробнее
В Киеве назвали подделкой обнародованные в Грузии письма Порошенко в ФСБВ Киеве назвали подделкой обнародованные в Грузии письма Порошенко в ФСБ
Грузинский телеканал "Рустави-2" показал документы, якобы написанные президентом Украины на имя директора ФСБ РФ с обещанием не вести деятельность, направленную против РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
ЧП в пермской школе5 фото
15 января
ЧП в пермской школе
Самолет в Турции съехал с обрыва7 фото
14 января
Самолет в Турции съехал с обрыва
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУчастники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассниковВ РоссииВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахЭкономикаРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииУчастник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНДВ миреТрамп ответил на обвинения в расизмеСпортМосква проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады

Поножовщина в пермской школе: обобщение

Поножовщина в пермской школе: обобщениеВ результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии Подробнее

Пермские школы проверят после инцидента с поножовщиной в школе

Катарские истребители перехватили гражданский самолет ОАЭ

Прощание с Михаилом Державиным

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Под Екатеринбургом задержан серийный насильник и убийца с 22-летним стажем

МИД РФ выразил опасения в связи с возможным контролем США над ПРО в Японии

Мосгорсуд разрешил прогулки бывшему гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа"

Синоптики пообещали в ближайшие дни снежную и ветреную погоду в Москве

"Матросская тишина" будет на особом контроле у ФСИН после скандала с VIP-камерами

Сеул и Пхеньян согласились собрать на ОИ объединенную женскую сборную по хоккею

В Турции назвали идею США о пограничных силах безопасности "игрой с огнем"

Болельщики запросили более 3 млн билетов на ЧМ-2018

В новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоны

Прием посетителей в новом здании начнется уже со вторника Подробнее

Петербург обошел Москву в рейтинге роста цен на жилье

На руднике в Африке найден пятый по величине алмаз в мире

Число отравившихся в люберецкой кадетской школе возросло до 58 человек

Япония раскритиковала КНР за отправку атомной подлодки к спорным островам

Airbus в 2017 г. увеличил отрыв от Boeing по объему заказов

СК проверит сообщения о гибели младенцев от инфекции в роддоме Великого Новгорода

В результате обрушения потолка на бирже в Индонезии пострадали более 70 человек

ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборах

ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахПо данным социологов, на такой уровень поддержки может рассчитывать действующий глава государства среди тех, кто твердо намерен прийти на избирательные участки Подробнее

Лавров прокомментировал неточность на медали "За возвращение Крыма"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru