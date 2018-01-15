В результате обрушения потолка на бирже в Индонезии пострадали более 70 человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минимум 72 человека пострадали в результате обрушения потолка в здании фондовой биржи в Джакарте, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Как заявил представитель биржи Арго Ювоно, во второй башне офисного комплекса обрушился балкон рядом с кофейней Starbucks, причем в момент, когда офис биржи посещали студенты университета.

Это произошло во время дневного перерыва в биржевых торгах, и после перерыва сессия возобновилась в обычном режиме, хотя ранее сообщалось об отсрочке ее возобновления на час, сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент практически не отразился на торговой сессии, поскольку индонезийская биржа перешла на автоматизированную торговлю еще в мае 1995 года. Сотрудники офисного здания были эвакуированы .

Полиция Джакарты заявила, что обрушение не было вызвано взрывом.

Офисный комплекс фондовой биржи Джакарты состоит из двух 32-этажных башен. Первая башня была построена в 1994 году, вторая, которая пострадала от обрушения конструкций - в 1998 году, свидетельствуют данные девелопера Sudirman Central Business District.

В пострадавшем здании также находится штаб-квартира индонезийского офиса Всемирного банка.

Фондовый индекс Jakarta Composite по итогам торгов в четверг вырос на 0,19% - до 6382,19 пункта. До перерыва значение индекса составляло 6372,785 пункта.