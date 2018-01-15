Япония раскритиковала КНР за отправку атомной подлодки к спорным островам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в понедельник раскритиковал власти КНР за отправку ядерной подлодки к спорным островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

"Заход субмарины в подводном положении в воды близ территории другой страны противоречит нормам международного права", - заявил Онодэра, слова которого приводят японские СМИ.

Министр добавил, что этот инцидент усиливает напряженности в отношениях между Токио и Пекином.

Согласно данным японской стороны, речь идет о многоцелевой атомной подлодке класса "Шань".

По данным представителей береговой охраны Японии, китайская субмарина в понедельник около полутора часов пробыла в непосредственной близости от Сенкаку.

Контролируемые Японией острова Сенкаку являются предметом территориального спора с Китаем уже на протяжении многих лет. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сенкаку у частного японского владельца.

Корабли береговой охраны Китая регулярно патрулируют район островов Сенкаку. Япония в свою очередь периодически выступает с протестами в адрес Пекина в связи с появлением китайских кораблей возле спорных островов.