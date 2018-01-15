В Турции назвали идею США о пограничных силах безопасности "игрой с огнем"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал заявление США о планах создать в Сирии "пограничные силы безопасности", передает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"США играют с огнем, сотрудничая в борьбе с террористами ИГ не с Турцией, а с боевиками террористической организации PYD/YPG, и поставляя им тысячи грузовиков с оружием. Сегодня же США пытаются создать армию террористов, называя ее "силами по обеспечению безопасности границ Сирии", - сказал Боздаг.

Вице-премьер подчеркнул, что такие действия Вашингтона несовместимы с "дружбой, союзничеством и моделью стратегического партнерства с Турцией".

Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) рассказал изданию Defense Post, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ). С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Значительную часть вооруженных сил СДС представляют курдские отряды народной самообороны PYD/YPG, которое в Турции считают террористической структурой.

Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Евфрат.

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает планы коалиции по созданию в Сирии "пограничных сил безопасности" на территориях, контролируемых оппозицией, отметив, что формирование не согласовывалось с Турцией.