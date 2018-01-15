В США День Мартина Лютера Кинга обошел по популярности День президентов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Около 42% американских работодателей намерены предоставить своим работникам выходной в День Мартина Лютера Кинга, отмечаемый в США 15 января, показывают результаты ежегодного опроса, проводимого агентством Bloomberg.

По этому показателю, позволяющему оценить популярность праздника, он превзошел День президентов, который будет отмечаться 19 февраля - в этот день выходной сотрудникам дадут выходной 34% опрошенных работодателей.

Эксперты связывают подъем интереса к Дню Мартина Лютера Кинга обострением расовых проблем в США, а также с осознанием важности этнического и культурного разнообразия. Отчасти масла в огонь подлил и президент США Дональд Трамп своими неоднозначными высказываниями о мигрантах.

Опрос показывает, что главных праздников в США шесть - День благодарения, Рождество, День труда, День памяти, День независимости и Новый год. В эти дни не работают более 90% населения, причем в День благодарения выходной получают 97% сотрудников. Далее с большим отрывом идет Пасха (51%), замыкают список Страстная пятница, День ветеранов и День Колумба. В последние два праздника фондовые биржи в США работают.

День Мартина Лютера Кинга стал государственным праздником в 1983 году, однако отмечать его начали в 1986 году. Он празднуется в день рождения этого проповедника и борца за права темнокожего населения. Лютер Кинг был убит в 1968 году в возрасте 39 лет.