В Афинах возобновились протесты против экономических реформ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Жители Афин в понедельник возобновили протесты против введения мер жесткой экономии в стране, подразумевающих сокращение социальных выплат, сообщают греческие СМИ.

Акции привели к затруднениям в движении городского транспорта и задержкам авиарейсов, отмечается в сообщении.

Протесты в Афинах начались на прошлой неделе. Граждане страны выступают против реформ, которые правительство Греции должно провести в рамках договоренностей с международными кредиторами для получения нового транша финансовой помощи.

Законопроект о введении мер жесткой экономии рассматривается в понедельник на пленарном заседании парламента.