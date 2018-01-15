Суд Барселоны предписал партии Пучдемона возместить откаты на 6,6 млн евро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Провинциальный суд Барселоны вынес решение, в рамках которого потребовал от Каталонской европейской демократической партии возмещения денежных средств, полученных в результате коррупционной деятельности, в рамках этого дела сроки получили 12 человек, сообщает в понедельник The Guardian.

Согласно оглашенному вердикту суда, Каталонская европейская демократическая партия, которую представляет бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, была вовлечена в коррупционную схему. Как постановил суд, партия, которая выступала в качестве ответчика по этому делу, "нелегально получала комиссию за контракты по общественным работам" в период с 1999 по 2009 годы.

В коррупционной схеме также была замешана испанская компания Ferrovial group, которая специализируется на строительстве и управлении инфраструктурными объектами.

В рамках коррупционной схемы компания направляла комиссию в качестве пожертвований Дворцу каталонской музыки, после чего директоры концертного зала переводили партии часть денежных средств. Суд пришел к выводу, что за 10 лет партия незаконно получила 6,6 млн евро, которые должны быть возмещены государству.

Помимо этого, суд приговорил к тюремному заключению 12 человек, подтвердив их вину в участии в коррупционной схеме. В частности, речь идет о бывшем казначее Каталонской европейской демократической партии Даниэле Осакаре, который был задержан в 2015 году. В соответствии с вердиктом суда, он приговорен к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Тем временем, Пучдемон и четверо его соратников преследуются испанским правосудием по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.

Референдум о независимости

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. В октябре правительство Испании применило 155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого Пучдемон бежал в Бельгию.

Досрочные выборы в парламент Каталонии прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили партии, выступающие за независимость региона от Испании.