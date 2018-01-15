США поставили сирийским курдам ПЗРК в рамках секретного соглашения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Курдские военизированные отряды, воюющие в Сирии с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), получили от США партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщило в понедельник межарабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, США в рамках "секретного соглашения" поставили комплексы курдским отрядам в муниципалитет Африн, в котором проживают сирийские курды.

Отмечается, что поставка оружия курдским боевикам состоялась на прошлой неделе.