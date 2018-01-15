Глава комитета начштабов США заявил о желании преодолевать разногласия с Пакистаном

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в понедельник заявил, что, несмотря на трудности между США и Пакистаном, он хотел бы развивать отношения между этими двумя странами.

"Соглашаемся ли мы по всем вопросам прямо сейчас? Нет. Но привержены ли мы задаче выстраивания более эффективных отношений с Пакистаном? Да. И я не собираюсь отказываться от (выполнения этой задачи - ИФ)", - приводят СМИ слова Данфорда, сказанные журналистам во время поездки в Брюссель.

По словам Данфорда, он, а также шеф Пентагона Джеймс Мэттис и глава Центрального командования США Джозеф Вотел хотят продолжать диалог с Исламабадом.

Западные СМИ напоминают, что ранее в январе администрация США, ссылаясь на неспособность Пакистана приложить больше сил для разгрома боевиков, объявила о планах отложить выделение помощи Пакистану на сумму около $2 млрд. Эти заявления вызвали крайне негативную реакцию пакистанских властей.