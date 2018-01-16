Южная Корея и КНДР обменяются списками участников переговоров по Олимпиаде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сеул и Пхеньян во вторник обменяются списками делегатов, которые будут отправлены на переговоры по обсуждению вопроса об участии спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на южнокорейских официальных лиц.

Переговоры, как ожидается, пройдут в среду в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. На них будет обсуждаться участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также вопросы, связанные с маршрутом поездки спортсменов из КНДР и их размещением во время игр.

Ранее в Сеуле заявили, что отправят на переговоры делегацию из трех человек во главе с заместителем министра по делам объединения Чун Хэ Сеном. Северная Корея со своей стороны также намерена отправить делегацию их трех человека. Ее возглавит заместитель председателя Комитета по мирному объединению Кореи Чон Чжон Су.

На прошлой неделе представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. КНДР также согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Накануне КНДР также согласилась отправить на Олимпиаду оркестр из 140 музыкантов.

Подобное улучшение двусторонних отношений наметилось после новогоднего обращение к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.