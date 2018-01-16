Из-за проснувшегося вулкана Майон на Филиппинах эвакуировали местных жителей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Почти 15 тысяч жителей Филиппин покинули населенные пункты, расположенные в радиусе 7 километров близ проснувшегося вулкана Майон в провинции Албай, сообщает во вторник агентство АР.

В связи с вероятным извержением вулкана также временно прекращены занятия в местных школах. Некоторые учебные заведения по указанию властей переоборудованы в центры временного размещения.

Специалисты зафиксировали девять толчков за несколько часов, четыре из них сопровождались извержением лавы и выбросом вулканического пепла.

"На территории близ вулкана Майон по-прежнему действует третий уровень угрозы (по пятибалльной шкале - ИФ), который означает, что в его кратере находится магма, и потенциально опасные извержения вулкана возможны в течение ближайших недель или даже дней", - заявляют специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Накануне из вулкана вытек поток лавы, преодолевший по склону порядка 500 метров.

Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.

Накануне Ростуризм распространил предупреждение для российских туристов, отдыхающих на Филиппинах, в котором их призывают соблюдать меры личной безопасности из-за извержения вулкана.