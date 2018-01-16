Американский стратегический беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk во вторник совершил новый многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,3 тыс. метров и скорости 600 км в час.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние 40 - 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.